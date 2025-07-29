«Сьон» ведет переговоры по продаже Антона Миранчука с клубами из России и Турции

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.