ФК «Барселона» показала гостевую форму на новый сезон в коллаборации с брендом Брайанта

Майки каталонского клуба получили жёлтый цвет с чёрными и фиолетовыми тонами по аналогии с расцветкой формы клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», где всю карьеру выступал Коби. На одной линии с эмблемой «Барселоны» присутствует логотип Kobe Sheath — меч в ножнах, который идентифицирует бренд Брайанта. Ещё в 2014 году спортсмен объяснял, что источником вдохновения для лого послужил самурайский меч: «Меч — это чистейший талант, а ножны — это его форма, в которой хранится всё, через что вы проходите».