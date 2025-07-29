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«Барселона» выступила с заявлением по поводу операции тер Штегена

«Барселона» в своих социальных сетях выступила с заявлением по поводу операции голкипера команды Марка-Андре тер Штегена.

Источник: Getty Images

Ранее стало известно, что вратарь успешно перенес операцию на пояснице.

«Тер Штеген успешно перенес операцию на пояснице, которая была проведена доктором Амели Леглиз под наблюдением клубной медицинской службы в спортивной клинике Бордо. Игрок будет недоступен для участия в ближайших матчах. Сроки возвращения игрока будут зависеть от прогресса его выздоровления», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что игрок может пропустить около 4 месяцев.

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