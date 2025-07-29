«Барселона» выступила с заявлением по поводу операции тер Штегена

Ранее стало известно, что вратарь успешно перенес операцию на пояснице.
«Тер Штеген успешно перенес операцию на пояснице, которая была проведена доктором Амели Леглиз под наблюдением клубной медицинской службы в спортивной клинике Бордо. Игрок будет недоступен для участия в ближайших матчах. Сроки возвращения игрока будут зависеть от прогресса его выздоровления», — говорится в заявлении.
Ранее СМИ сообщали, что игрок может пропустить около 4 месяцев.
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