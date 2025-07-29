Жоау Феликс ушел из «Челси» в третий раз. Теперь он стал одноклубником Роналду

Первый заход Жоау в «Челси» был в 2023-м, но не сложилось. Через год он во второй раз попробовал заиграть на Туманном Альбионе, однако уже в январе клуб отдал его в аренду в «Милан». Сразу было понятно, что летом Феликса попытаются продать — после возвращения в Англию лондонцы даже не заявили его на клубный чемпионат мира.