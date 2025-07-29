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Жоау Феликс ушел из «Челси» в третий раз. Теперь он стал одноклубником Роналду

Поставил европейскую карьеру на паузу.

Жоау Феликс снова ушел из «Челси» — на этот раз окончательно. За 30 миллионов евро португальца выкупил саудовский «Аль-Наср», за который выступает его звездный соотечественник Криштиану Роналду.

Мог вернуться в «Бенфику»

Первый заход Жоау в «Челси» был в 2023-м, но не сложилось. Через год он во второй раз попробовал заиграть на Туманном Альбионе, однако уже в январе клуб отдал его в аренду в «Милан». Сразу было понятно, что летом Феликса попытаются продать — после возвращения в Англию лондонцы даже не заявили его на клубный чемпионат мира.

Нападающим активно интересовалась «Бенфика» — его родная команда. Казалось, что они без проблем договорятся, ведь желание было взаимным.

«Хочу вернуться домой. Мой дом — это “Бенфика”. Мне нужно вернуться в мой любимый клуб. Бруну Лаже был важным тренером в моей карьере, был бы рад снова поработать с ним. К этому варианту склоняюсь больше всего», — говорил Феликс журналистам в начале июля.

Переговоры велись несколько недель, но все упиралось в финансы: «Челси» хотел получить за Жоау около 50 миллионов евро, у «Бенфики» имелось в наличии только 30. Остальное заплатить даже бонусами не было возможности.

Вариант с «Аль-Насром» возник внезапно: в минувшие выходные инсайдер Фабрицио Романо заявил, что лондонцы договорились с саудовским клубом. Главным фактором успеха трансфера называют Роналду, который повлиял на решение соотечественника. Сообщается, будто именно Криштиану позвонил Феликсу и убедил его переехать на Аравийский полуостров.

В итоге «Аль-Наср» предложил «Челси» то, что так и не смогла «Бенфика», — 30 миллионов плюс 20 бонусами. Еще англичане прописали процент со следующей продажи Жоау. Контракт Феликса рассчитан на два года.

Сменил много клубов

По данным Transfermarkt, Феликс — пятый самый дорогой трансфер в истории футбола и первый — в истории «Атлетико». Он перешел в мадридский клуб из «Бенфики» в 2019 году за 127,2 миллиона евро, когда ему было 19 лет.

С тех пор форвард сменил множество европейских гигантов: «Барселону», «Милан» и «Челси», при этом с момента отъезда из Лиссабона Жоау ни разу не забивал более 10 голов за сезон.

В составе сборной Португалии нападающий провел 45 матчей и забил 9 мячей. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Лигу наций — в 2019 и 2025 годах.

Роман Кольцов

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