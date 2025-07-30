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Лионель Месси — лучший игрок июля в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом МЛС по итогам июля. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Источник: Getty Images

В июле аргентинец забил восемь голов и отдал три голевые передачи в пяти матчах. За этот период времени команда из штата Флорида с Месси в составе переиграла «Клёб де Фут Монреаль» (4:1), «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), «Нэшвилл» (2:1), уступила «Цинциннати» (0:3), а также разгромила «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1). Без Лионеля в составе «Интер Майами» сыграл вничью с «Цинциннати» (0:0).

На данный момент «Интер Майами» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками в активе.