Бывший футболист «Барселоны» попал в больницу после нападения собаки

Испанский полузащитник греческого «Ариса» Карлес Перес попал в больницу после того, как его покусала собака. Об этом сообщает газета AS.
27-летний футболист выгуливал свою собаку, когда другой пес на них напал. В результате инцидента Перес получил серьезные рваные раны в области гениталий, что потребовало обращения в больницу.
Врачи оценили его состояние, и после предварительного осмотра футболист смог вернуться домой. Ему не потребуется операция, однако за его состоянием будут внимательно следить.
Перес является воспитанником «Барселоны», в составе которой стал чемпионом Испании в сезоне-2018/19. Также он играл за «Рому», «Сельту» и «Хетафе». Сейчас Перес выступает в Греции на правах аренды из «Сельты».