У «Ливерпуля» историческая закупка. Регламент вообще позволяет столько тратить?

По оценкам того же издания, чемпионы Англии заработали за сезон-2024/2025 около € 800 млн — это рекордные для «Ливерпуля» доходы. Причём ожидается, что в новом сезоне они снова вырастут. А ещё клубу стало проще, потому что завершились инфраструктурные работы на «Энфилде», что прежде требовало значительных инвестиций. С другой стороны, стоит учитывать, что стоимость трансферов по факту может быть выше, чем встречается в СМИ — суммы часто указаны без учёта комиссий, в том числе агенту и игроку. Точно так же, как в окладах футболистов не учитываются бонусы за результат. А по зарплатному фонду «Ливерпуль» уступает только «Манчестер Сити».