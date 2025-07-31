«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард подпишет контракт на два года.
Обамеянг уже выступал за «Марсель» в сезоне-2023/24. Он провел 51 матч, забил 30 мячей и сделал 11 голевых передач. В прошедшем сезоне форвард играл в саудовской «Аль-Кадисии».
Бывший нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в команду, сообщается на сайте французского клуба.
Ранее сообщалось, что 36-летний форвард подпишет контракт на два года.
Обамеянг уже выступал за «Марсель» в сезоне-2023/24. Он провел 51 матч, забил 30 мячей и сделал 11 голевых передач. В прошедшем сезоне форвард играл в саудовской «Аль-Кадисии».