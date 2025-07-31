Бегиристайн покинул пост спортивного директора «Сити», который занимал с 2012 года. Его место занял Угу Виана

Угу Виана перебрался в английский клуб из лиссабонского «Спортинга», где занимал аналогичную должность с 2018 года.
60-летний Бегиристайн руководил спортивным департаментом «Сити» с 2012 года. О том, что испанский специалист покинет свой пост, стало известно в 2024 году. При Бегиристайне «горожане» завоевали 21 трофей.
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