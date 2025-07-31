«Хочу вернуться к игре в футбол с улыбкой». Пакета оправдан по обвинению в ставках

Футбольная ассоциация Англии (FA) оправдала бразильского полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакету, которого подозревали во влиянии на результаты матчей и нелегальных ставках. С футболиста сняли все обвинения.
Могли дисквалифицировать пожизненно
Хавбек обвинялся в преднамеренном получении желтых карточек ради финансовой выгоды как минимум в четырех матчах: против «Лестера» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллы» (12 марта 2023 года), «Лидс Юнайтед» (21 мая 2023 года) и «Борнмута» (12 августа 2023 года).
Согласно данным расследования, Пакета сообщил своему агенту, что сделает подарок на день рождения брату Матеусу. Им якобы стала желтая карточка в матче с «Астон Виллой», на которую его родственник мог сделать ставку и заработать. FA требовала максимального наказания для игрока — пожизненной дисквалификации.
В итоге история завершилась для Лукаса позитивно, обвинения сняты. Как сообщает газета The Times, оплата судебных издержек должна лечь на английскую ассоциацию и составит около 1,1 миллиона евро.
Заявления клуба и футболиста
В своих соцсетях Лукас заявил, что с первого дня расследования настаивал на своей невиновности.
«Сейчас я не могу сказать ничего больше, но благодарен богу и хочу вернуться к игре в футбол с улыбкой на лице. Благодарен моей жене, которая не отпускала мою руку, “Вест Хэм Юнайтед”, болельщикам, которые всегда меня поддерживали, а также моей семье, друзьям и команде юристов, которые помогали, — спасибо вам за все», — признался Пакета.
В лондонском клубе поддержали игрока и подтвердили радостную для болельщиков новость.
«Независимая регулирующая комиссия сняла с Лукаса Пакеты обвинения в ненадлежащем поведении, выдвинутые против него Футбольной ассоциацией Англии в связи с предполагаемыми нарушениями правила E5 Английской футбольной ассоциации. Клуб поддерживал игрока с самого начала долгого и сложного процесса», — говорится в заявлении пресс-службы «Вест Хэма».
Карьера бразильца
Контракт полузащитника с «Вест Хэмом» рассчитан до 2027 года. До этого он выступал за «Фламенго», «Милан» и «Марсель». За «молотобойцев» бразилец провел 120 матчей и забил 18 мячей.
За сборную Бразилии Пакета сыграл 55 встреч и отметился 11 голами. Со своей национальной командой он выиграл Кубок Америки в 2019 году, а также принял участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Роман Кольцов