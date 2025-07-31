«Хочу вернуться к игре в футбол с улыбкой». Пакета оправдан по обвинению в ставках

«Сейчас я не могу сказать ничего больше, но благодарен богу и хочу вернуться к игре в футбол с улыбкой на лице. Благодарен моей жене, которая не отпускала мою руку, “Вест Хэм Юнайтед”, болельщикам, которые всегда меня поддерживали, а также моей семье, друзьям и команде юристов, которые помогали, — спасибо вам за все», — признался Пакета.