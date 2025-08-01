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Стало известно, как наказали Смакова за критику судейства

Прошло заседание контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола (КДК КФФ), по итогам которого были приняты несколько решений, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Матч «Кайрат» — «Кайсар» (17-й тур)

Футбольный клуб «Кайрат» получил замечание за ненадлежащую организацию матча и несоблюдение требований регламента. Решение вынесено на основании нарушений, зафиксированных делегатом встречи 17 тура чемпионата Казахстана сезона‑2025.

Матч «Елимай» — «Жетысу» (18-й тур)

Главный тренер «Жетысу» Самат Смаков оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за высказывания дискредитирующего характера. Смакову необходимо оплатить штраф до 29 августа 2025 года включительно.

Матч «Кайсар» — «Кызыл‑Жар» (18 тур)

ФК «Кайсар» получил штраф 60 МРП (235 920 тенге) за неподобающее поведение болельщиков, которые скандировали нецензурные выражения в адрес главного судьи встречи.

ФК «Кызылжар» оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды: в ходе матча предупреждения получили шесть игроков клуба.

Оба штрафа необходимо оплатить до 29 августа 2025 года включительно.

Напомним, ранее Самат Смаков резко высказался после игры с «Елимаем», заявив, что «надо с нашим судейством что-то делать».