Стало известно, как наказали Смакова за критику судейства

Матч «Кайрат» — «Кайсар» (17-й тур)
Футбольный клуб «Кайрат» получил замечание за ненадлежащую организацию матча и несоблюдение требований регламента. Решение вынесено на основании нарушений, зафиксированных делегатом встречи 17 тура чемпионата Казахстана сезона‑2025.
Матч «Елимай» — «Жетысу» (18-й тур)
Главный тренер «Жетысу» Самат Смаков оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за высказывания дискредитирующего характера. Смакову необходимо оплатить штраф до 29 августа 2025 года включительно.
Матч «Кайсар» — «Кызыл‑Жар» (18 тур)
ФК «Кайсар» получил штраф 60 МРП (235 920 тенге) за неподобающее поведение болельщиков, которые скандировали нецензурные выражения в адрес главного судьи встречи.
ФК «Кызылжар» оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды: в ходе матча предупреждения получили шесть игроков клуба.
Оба штрафа необходимо оплатить до 29 августа 2025 года включительно.
Напомним, ранее Самат Смаков резко высказался после игры с «Елимаем», заявив, что «надо с нашим судейством что-то делать».