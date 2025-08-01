«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему

Доннарумма провёл отличный сезон и был одним из главных творцов победы парижан в ЛЧ. Подробнее о его вкладе в успех мы писали здесь. До окончания контракта с Джанлуиджи остался всего год — самое время для переподписания. Что же предприняли боссы «ПСЖ»? По сообщению авторитетного инсайдера Николо Скиры, предложили понизить оклад с € 12 млн до € 10 млн с бонусными компенсациями. Случись такое год назад, решение казалось бы не таким странным. Но не после прорывного для вратаря сезона же? Когда итальянец наверняка окажется в топ-10 «Золотого мяча». Или это просто карма за выкачивание денег из «Милана»?