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В Казахстане объявили о трансфере воспитанника киевского «Динамо»

Опытный украинский центральный защитник Дмитрий Рыжук официально пополнил состав «Атырау», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

Источник: Соцсети

Воспитанник киевского «Динамо» выступал не только за свой родной клуб, но и за украинские «Металлист» (Харьков) и «Черноморец» (Одесса). Также Рыжук защищал цвета израильского «Хапоэля» и белорусского «Минска». Уже знаком с казахстанским футболом: ранее играл за кокшетауский «Окжетпес» и карагандинский «Шахтёр».

Кроме того, на разных уровнях юношеских сборных Украины Дмитрий неоднократно выводил команду на поле в качестве капитана.

«Атырау» занимает последнее, 14-е место в таблице КПЛ-2025, набрав 8 очков после 18 матчей.