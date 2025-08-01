В Казахстане объявили о трансфере воспитанника киевского «Динамо»

Воспитанник киевского «Динамо» выступал не только за свой родной клуб, но и за украинские «Металлист» (Харьков) и «Черноморец» (Одесса). Также Рыжук защищал цвета израильского «Хапоэля» и белорусского «Минска». Уже знаком с казахстанским футболом: ранее играл за кокшетауский «Окжетпес» и карагандинский «Шахтёр».