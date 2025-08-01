Футболисту «ПСЖ» грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование

Девушке удалось оттолкнуть Хакими ногой и покинуть жилище футболиста. На следующий день она обратилась в полицию, но в итоге отказалась подать заявление на марокканца. Тем не менее прокуратура решила самостоятельно заняться расследованием произошедшего.