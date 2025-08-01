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«Речь идёт о будущем самого итальянского футбола». Чеферин раскритиковал стадионы в Италии

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал состояние итальянской футбольной инфраструктуры.

Источник: Чемпионат.com

«Даже такие небольшие страны, как Албания, добились большего прогресса в модернизации своей футбольной инфраструктуры. Италии необходимо понять, что речь идёт не только о проведении турниров. Речь идёт о будущем самого итальянского футбола», — приводит слова Чеферина Football Italia.

Отмечается, что Чеферин также назвал итальянскую футбольную инфраструктуру «ужасной» и «настоящим позором».

57-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года. В 2023 году словенец был переизбран на данный пост.