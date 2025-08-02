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«Барселона» анонсировала два матча легенд с мадридским «Реалом», встречи пройдут в США

Пресс-служба каталонской «Барселоны» назвала время и место двух предстоящих матчей с участием легенд сине-гранатовых и мадридского «Реала». Обе игры пройдут в США.

Источник: Getty Images

Команды встретятся в Харрисоне, штат Нью-Джерси, и Форт-Лодердейле, штат Флорида, 9 и 13 сентября соответственно.

Первый матч состоится на стадионе «Ред Булл Арена», домашней арене клуба МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз», вмещающем 25 000 зрителей. Четыре дня спустя команды сыграют на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум», вмещающем 21 550 зрителей и являющемся домашней ареной для «Интер Майами», за который играют экс-футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес и Жорди Альба.

«Матчи между легендами “Барселоны” и “Реала” стали регулярным событием в международном футбольном календаре. Соперничество двух клубов привлекает внимание всего мира, в том числе и ветеранов, которые встречались друг с другом уже семь раз, пять из которых — только в прошлом сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны» на официальном сайте команды.

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