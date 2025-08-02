«Барселона» анонсировала два матча легенд с мадридским «Реалом», встречи пройдут в США

«Матчи между легендами “Барселоны” и “Реала” стали регулярным событием в международном футбольном календаре. Соперничество двух клубов привлекает внимание всего мира, в том числе и ветеранов, которые встречались друг с другом уже семь раз, пять из которых — только в прошлом сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны» на официальном сайте команды.