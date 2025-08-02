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Четыре игрока «МЮ» будут отстранены от команды после её возвращения из США — The Sun

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Антони, Алехандро Гарначо, Джейдон Санчо и Тирелл Маласиа будут отстранены от тренировок с основной командой после того, как манкунианцы вернутся из США. Об этом сообщает The Sun.

Источник: Getty Images

По информации источника, названные игроки будут обладать доступом к тренировочной базе «красных дьяволов», однако их тренировки пройдут по графику, который отличается от расписания основной команды.

Источники, близкие к ситуации, подчеркнули, что «Манчестер Юнайтед» рассматривал вариант с переводом Антони, Гарначо, Санчо и Маласиа в команду U21, но отказался от этой идеи из-за опасений протеста со стороны футболистов.

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