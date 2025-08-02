Джокович, звёзды Формулы-1 и парень Соболенко купили футбольный клуб. Зачем им это?

Джокович может показаться в каком-то смысле лишним в компании Франгулиса, Массы и Магнуссена, однако это не совсем так. Новак дружит с Соболенко, а значит, хорошо ладит и с её бойфрендом. Кроме того, Джокович — большой любитель футбола.