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Клуб Слуцкого вырвал ничью в матче чемпионата Китая, отыгравшись с 0:3

Встреча против «Юньнань Юйкунь» завершилась со счетом 4:4.

Источник: Hiroki Watanabe/Getty Images

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграл вничью с клубом «Юньнань Юйкунь» со счетом 4:4 в гостевом матче 19-го тура Суперлиги Китая.

Клуб Слуцкого уступал 0:3 и 2:4. У хозяев голы забили Нене (14-я минута), Ло Цзин (25), Оскар Мариту (33) и Педро (65). В составе гостей отличились Гао Тяньи (45+6), Цзян Шэнлун (53), Юй Ханьчао (77) и Андре (81, с пенальти).

«Шанхай Шэньхуа» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Китая, набрав 45 очков. В следующем туре команда Слуцкого 9 августа примет «Шанхай Порт».

«Шанхай Шэньхуа» в прошлом сезоне выиграл Суперкубок, но упустил чемпионство в концовке турнира. В нынешнем сезоне команда Слуцкого снова завоевала Суперкубок страны.

В июле Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа» до конца 2027 года.