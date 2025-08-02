Клуб Слуцкого вырвал ничью в матче чемпионата Китая, отыгравшись с 0:3

Клуб Слуцкого уступал 0:3 и 2:4. У хозяев голы забили Нене (14-я минута), Ло Цзин (25), Оскар Мариту (33) и Педро (65). В составе гостей отличились Гао Тяньи (45+6), Цзян Шэнлун (53), Юй Ханьчао (77) и Андре (81, с пенальти).