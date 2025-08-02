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Исак вернется к тренировкам в составе «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Александер Исак вернется к тренировкам с командой, сообщает The Athletic.

Источник: Michelle Mercer/Newcastle United via Getty Images

Напомним, швед проводил индивидуальные тренировки на базе «Реала Сосьедад», куда он уехал, не сообщив об этом руководству и главному тренеру Эдди Хау. Команда в этот момент находилась в азиатском турне, который вингер пропускал по причине травмы.

Все это происходило на фоне информации об интересе «Ливерпуля». Мерсисайдцы уже сделали предложение «сорокам» на 120 млн фунтов стерлингов, однако получили отказ.

Отмечается, что «Ливерпуль» продолжает сохранять интерес к 25-летнему футболисту, однако сегодня (2 июля) появилась информация об их договоренности с нападающим «Реала» Родриго.

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