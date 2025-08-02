Исак вернется к тренировкам в составе «Ньюкасла»

Напомним, швед проводил индивидуальные тренировки на базе «Реала Сосьедад», куда он уехал, не сообщив об этом руководству и главному тренеру Эдди Хау. Команда в этот момент находилась в азиатском турне, который вингер пропускал по причине травмы.
Все это происходило на фоне информации об интересе «Ливерпуля». Мерсисайдцы уже сделали предложение «сорокам» на 120 млн фунтов стерлингов, однако получили отказ.
Отмечается, что «Ливерпуль» продолжает сохранять интерес к 25-летнему футболисту, однако сегодня (2 июля) появилась информация об их договоренности с нападающим «Реала» Родриго.
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ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше