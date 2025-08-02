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«Аталанта» вырвала победу в товарищеском матче с «Лейпцигом»

Завершён товарищеский матч, в котором встречались немецкий «РБ Лейпциг» и итальянская «Аталанта».

Источник: Reuters

После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу итальянской команды. Игра прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг, Германия).

Луа Опенда открыл счёт на 12-й минуте и вывел немецкую команду вперёд. На 85-й минуте Джанлука Скамакка забил ответный гол. Победным мячом отметился Лоренцо Бернаскони на 90-й минуте.

В следующем товарищеском матче «быки» сыграют с «Лансом» 9 августа, после этого «РБ Лейпциг» начнёт свой путь в Кубке Германии: в первом раунде турнира команде предстоит выездная игра с «Зандхаузеном» 16 августа.

У «Аталанты» впереди товарищеские матчи с «Кёльном» (9 августа) и с «Ювентусом» (16 августа). После этого команда из Бергамо сыграет с «Пизой» 24 августа в рамках 1-го тура Серии А.

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