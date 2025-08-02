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Дубль Олисе принес «Баварии» победу в товарищеском матче с «Лионом»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкая «Бавария» и французский «Лион».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:40 мск. Мюнхенцы одержали победу со счётом 2:1.

Оба мяча «Баварии» на свой счёт записал французский футболист Майкл Олисе. Свой первый мяч полузащитник забил на 53-й минуте, а спустя 10 минут Олисе вновь поразил ворота «Лиона». На 83-й минуте форвард гостей Алехандро Гомес Родригес отыграл один мяч.

«Бавария» стала победителем Бундеслиги, набрав 82 очка. Для команды из Мюнхена это 34-е чемпионство в истории, у «Нюрнберга», идущего вторым по этому показателю, девять трофеев.

Ранее сообщалось, что «Лион» будет понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности. Позднее клуб подал апелляцию на указанное решение. Команда заняла шестое место в прошедшем сезоне Лиги 1.

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