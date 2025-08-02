«Боруссия» Дортмунд победила в товарищеском матче с «Лиллем»

Счёт открыл полузащитник хозяев Паскаль Грос на 13-й минуте. Нападающий «шмелей» Серу Гирасси укрепил преимущество своей команды ударом с пенальти в конце первого тайма. На 66-й минуте полузащитник Хакон-Арнар Харальдссон отыграл один мяч для своей команды, но через две минуты Карим Адейеми вернул преимущество в два гола «Боруссии». На 82-й минуте защитник Тома Мёнье забил за французскую команду и установил окончательный счёт в матче.