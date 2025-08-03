Экс-футболиста «Баварии» Хенесса экстренно госпитализировали

Хёнессу 73 года. Он выступал за «Баварию» в 1970—1979 годах, выиграв с командой из Мюнхена три чемпионата Германии и три Кубка европейских чемпионов. Хёнесс провел 35 матчей и забил пять мячей за сборную ФРГ, в составе которой он стал чемпионом Европы 1972 года и чемпионом мира 1974 года.