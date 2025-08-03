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Экс-футболиста «Баварии» Хенесса экстренно госпитализировали

Экс-футболиста Хенесса экстренно госпитализировали из-за разрыва сосуда.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший футболист и почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс в субботу был экстренно госпитализирован в больницу во время участия благотворительного турнира по гольфу, сообщает Bild.

Причиной госпитализации стал разрыв сосуда. По информации источника, состояние Хёнесса оценивается как стабильное, он смог покинуть больницу тем же вечером.

Хёнессу 73 года. Он выступал за «Баварию» в 1970—1979 годах, выиграв с командой из Мюнхена три чемпионата Германии и три Кубка европейских чемпионов. Хёнесс провел 35 матчей и забил пять мячей за сборную ФРГ, в составе которой он стал чемпионом Европы 1972 года и чемпионом мира 1974 года.

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