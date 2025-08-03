«Аякс» и «Монако» сыграли вничью 2:2 в товарищеском матче

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Кеннет Тейлор на 29-й минуте. Через пять минут нападающий Мика Биерет сравнял счёт в матче, а во втором тайме «монгегаски» вышли вперёд благодаря голу форварда Такуми Минамино. В конце матча на 87-й минуте нидерландский клуб сравнял счёт. Отличился Бертран Траоре.