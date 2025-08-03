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«Аякс» и «Монако» сыграли вничью 2:2 в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались амстердамский «Аякс» и французский «Монако». Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Итоговый счёт встречи — 2:2.

Источник: Getty Images

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Кеннет Тейлор на 29-й минуте. Через пять минут нападающий Мика Биерет сравнял счёт в матче, а во втором тайме «монгегаски» вышли вперёд благодаря голу форварда Такуми Минамино. В конце матча на 87-й минуте нидерландский клуб сравнял счёт. Отличился Бертран Траоре.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте.

«Монако» в сезоне-2024/2025 занял третье место в Лиге 1. Команда Головина заработала 61 очко за 34 встречи. «Аякс» закончил прошлый сезон на второй строчке в чемпионате Нидерландов.