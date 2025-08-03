Аморим: Хочу остаться в «Манчестер Юнайтед» на 20 лет

Вспомните: в «Спортинге» было так же. Говорили, меня уволят через три месяца, что у меня всего 3% шансов взять трофей с клубом. Давление в «Юнайтед» иное, но я не люблю менять клубы. Мне нравится выстраивать отношения с людьми, и я ждал подходящую команду. Возможно, это прозвучит безумно, но это я выбрал «Юнайтед», а не они меня. Я понял, что он мне подходит. И пока есть возможность — останусь здесь", — сказал Аморим в интервью для Sky Sports.