«Атырау» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Ордабасы» в КПЛ-2025

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:2.
Примечательно, что хозяева поля вели со счетом 2:0 после голов Эльхана Астанова, который отличился с пенальти на третьей минуте и Луки Имнадзе, который забил мяч на 26-й минуте. Гостей от поражения спасли голы Руслана Юденкова (51 минута) и Константина Дорофеева (79).
Таким образом, «Ордабасы» набрал 27 очков и остался на седьмом месте. У «Атырау» девять баллов и последняя 14-я строчка в турнирной таблице.
Футбол, Казахстан, 19-й тур
3.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
Виктор Кумыков
Обозначения
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- Двойная замена
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- Красная карточка
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- Гол с пенальти
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