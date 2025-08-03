«Атырау» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Ордабасы» в КПЛ-2025

Примечательно, что хозяева поля вели со счетом 2:0 после голов Эльхана Астанова, который отличился с пенальти на третьей минуте и Луки Имнадзе, который забил мяч на 26-й минуте. Гостей от поражения спасли голы Руслана Юденкова (51 минута) и Константина Дорофеева (79).