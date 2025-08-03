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Гол на 95-й минуте отменил сенсацию в матче клуба Смакова в КПЛ

Талдыкорганский «Жетысу» и туркестанский «Туран» сыграли вничью в матче 19-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Жетысу"

Встреча в Талыдкоргане завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный мяч на 95-й минуте забил защитник «Жетысу» Динмухамед Кашкен.

Примечательно, что с 87-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Асылбека Асана.

Жетысу
1:0
Первый тайм: 0:0
Туран
Футбол, Казахстан, 19-й тур
3.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Zhetysu
Главные тренеры
Дмитрий Огай
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