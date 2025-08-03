Автогол и удаление решили исход матча «Актобе» — «Женис»

Примечательно, что первый мяч «красно-белые» забили в свои ворота. На 59-й минуте форвард Оралхан Омиртаев неудачно для своего клуба замкнул в собственной штрафной подачу со стандартного положения. На 95-й минуте Адилио забил второй гол в ворота хозяев поля.