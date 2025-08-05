Bild: Беньямин Шешко вводит либо «Ньюкасл», либо «Манчестер Юнайтед» в заблуждение

По информации источника, футболист вводит в заблуждение один из интересующихся им клубов. Шешко сообщил «МЮ», что хочет перейти только в его состав, но и «сорокам» он сказал, что заинтересован в трансфере только к ним. «Ньюкасл» хочет как можно скорее прояснить ситуацию. Отмечается, что клуб установил для Шешко дедлайн и ждёт ответа в ближайшее время. Беньямин, в свою очередь, требует от «МЮ» гарантий того, что клуб сможет найти деньги на трансфер.