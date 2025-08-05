Модрич заявил, что привнесет свой опыт в «Милан»

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Серебряный призер чемпионата мира по футболу в составе сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что сможет поделиться своим опытом с игроками «Милана».
Модрич подписал контракт с «Миланом» 22 мая.
«Мне повезло оказаться здесь, и я хочу внести свой вклад, проявив энтузиазм, скромность, трудолюбие и стойкость духа. Я привнесу свой опыт в “Милан” и приложу все усилия, чтобы продолжать делать то, чем я всегда занимался на протяжении всей своей карьеры. На меня возлагаются большие надежды, но я готов к ним и с нетерпением жду начала этого испытания», — приводит слова Модрича сайт «Милана».
«Мы должны упорно трудиться, чтобы вывести “Милан” на самый высокий уровень. Мне нравится побеждать, и я конкурентоспособен — именно это я хочу привнести в команду. Цель-минимум — попасть в следующую Лигу чемпионов, но мы также должны стремиться к победе и трофеям. Вот моя цель», — добавил он.
Модричу 39 лет. Он является самым титулованным футболистом в истории «Реала».