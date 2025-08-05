Модрич заявил, что привнесет свой опыт в «Милан»

«Мне повезло оказаться здесь, и я хочу внести свой вклад, проявив энтузиазм, скромность, трудолюбие и стойкость духа. Я привнесу свой опыт в “Милан” и приложу все усилия, чтобы продолжать делать то, чем я всегда занимался на протяжении всей своей карьеры. На меня возлагаются большие надежды, но я готов к ним и с нетерпением жду начала этого испытания», — приводит слова Модрича сайт «Милана».