The Athletic: «Челси» продаст Лесли Угочукву в «Бёрнли»

В прошлом сезоне Лесли выступал за «Саутгемптон» на правах аренды, через год после подписания семилетнего контракта с «Челси». В 31 матче прошедшего клубного сезона игрок забил один мяч и отдал две голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.