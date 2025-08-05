The Athletic: «Челси» продаст Лесли Угочукву в «Бёрнли»

По информации источника, игрок получил разрешение на прохождение медосмотра и переход на постоянной основе. Если всё пойдёт по плану, футболист подпишет пятилетний контракт.
В прошлом сезоне Лесли выступал за «Саутгемптон» на правах аренды, через год после подписания семилетнего контракта с «Челси». В 31 матче прошедшего клубного сезона игрок забил один мяч и отдал две голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше