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Романо: Полузащитник сборной Швеции Каюсте близок к возвращению в «Ипсвич Таун»

Полузащитник «Наполи» и сборной Швеции Йенс Каюсте может вернуться в «Ипсвич Таун».

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Наполи» и сборной Швеции Йенс Каюсте может вернуться в «Ипсвич Таун». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По данным источника, клубы уже согласовали аренду футболиста за € 2 млн, выкуп за € 7,5 млн станет обязательным, если по итогам сезона данный коллектив вернётся в английскую Премьер-лигу. Сам футболист также готов к данному переходу.

В прошлом сезоне хавбек уже выступал за «Ипсвич Таун» в рамках аренды, в 33 матчах за эту команду футболист забил один гол и отдал одну результативную передачу. По итогам пошлого сезона коллектив вылетел из АПЛ.