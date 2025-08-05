Marca: состав мадридского «Реала» на новый сезон — самый молодой с 1998 года

По информации источника, после прихода в команду полузащитника Франко Мастантуоно (17 лет) и защитника Дина Хёйсена (20) средний возраст игроков «сливочных» составляет 25,07 года, что является самым молодым показателем с сезона-1998/1999, когда средний возраст команды был 24,88 года.