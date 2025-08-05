Защитник «Ювентуса» Бремер: стиль Тудора похож на Гасперини и Юрича

«Это тренер, который сам носил футболку “Ювентуса” и знает, что значит играть за этот клуб. Он вселяет в меня спокойствие, говорит, чтобы я не форсировал набор формы, что всё произойдёт естественным образом, и я вернусь на свой уровень. Его стиль похож на Гасперини и Юрича, с которыми я уже работал. Я подхожу под его футбол. В “Ювентусе” нужно побеждать, и мы хотим вернуться к победам. Но, как всегда, итоги подводят в конце», — приводит слова Бремера La Gazzetta dello Sport.