Защитник «Наполи» Жуан Жесус: Спаллетти был первым человеком, который поверил в меня

«Первым человеком, который поверил в меня, был Спаллетти. Без него я бы не вошёл в историю “Наполи”. Теперь здесь Конте, и я знаю, что он мне доверяет. Я горжусь тем, что провёл здесь много времени и выиграл два скудетто. Надеюсь, мы продолжим писать историю вместе.