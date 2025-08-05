Вратарь сборной России не нужен королям Европы? Все о будущем Сафонова

Российский вратарь Матвей Сафонов может покинуть «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно: как сообщает зарубежная пресса, французский клуб готов попрощаться с первым номером нашей сборной, даже несмотря на возможный уход основного стража ворот Джанлуиджи Доннаруммы. РИА Новости Спорт разбирается в непростой ситуации в карьере голкипера, которому так и не удалось впечатлить тренерский штаб парижан.
Это был крутой сезон!
Ведь вместе с самым звездным клубом Франции перешедший из «Краснодара» Сафонов взял все возможные трофеи. Ну почти все. В январе он стал обладателем Суперкубка страны, весной — Кубка и золота национального первенства. А 31 мая Матвей прикоснулся к футбольной истории: в Мюнхене «ПСЖ» уничтожил миланский «Интер» со счетом 5:0 и впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. И случилось это спустя неделю после первого триумфа родной команды голкипера в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Наши СМИ, как и западные, сразу вспомнили пророческие слова Матвея перед стартом сезона-2024/25 в интервью Нобелю Арустамяну:
«Лига чемпионов? Выиграем! Будет прекрасно, если “ПСЖ” возьмет Лигу чемпионов в один год с чемпионством “Краснодара” в России».
Но есть нюанс
Практически весь сезон россиянин провел на скамейке запасных, ведь стоявший в воротах итальянец Доннарумма был великолепен. Всего Сафонов отыграл за парижан 17 матчей, в семи из которых не пропустил, — неплохой показатель. Вот только практически во всех встречах «ПСЖ» был фаворитом, причем тотальным. А осенний матч ЛЧ с «Баварией» (0:1), в котором Матвей подменял травмированного Джиджи, наш вратарь провалил, после чего больше не выходил во встречах с аналогичными по статусу афишами. Выручил в Кубке страны, безусловно. Но вот в плей-офф золотой Лиги чемпионов — ноль матчей. Как и на клубном чемпионате мира.
Именно об этом и упомянул Матвей после поражения «ПСЖ» в финале американского КЧМ-2025 (единственного турнира, который не покорился французам в минувшем сезоне):
«Завершать турнир поражением в финале всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки. Надеюсь, это станет для нас напоминанием, что победы не приходят сами собой. За ними стоит ежедневная работа. Каждый матч требует полной отдачи. Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали. Это был отличный первый сезон в Европе: трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени — и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой».
Тревожные звоночки
Несмотря на потенциальный уход Доннаруммы, который не хочет подписывать новый контракт и требует повышения зарплаты (похоже, победитель Евро-2020 окажется в «Челси»), главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике делать ставку на Сафонова не спешит. Победители ЛЧ уже подписали контракт с 19-летним кипером Ренато Марином, а также нашли нового первого номера. Слухи сватают в столицу Люка Шевалье из «Лилля», и на 23-летнего стража ворот богатеи из Парижа не пожалеют более 40 миллионов евро.
К слову, журналисты предполагают, что даже если Джиджи останется, то будет вытеснен новичком из ворот. Следовательно, Матвей может стать уже не вторым номером, а третьим.
Также расстраивает ситуация вокруг потенциального перехода в «ПСЖ» украинца Ильи Забарного. Французы так хотят подписать пятилетнее соглашение с защитником, что пообещали избавить его от пересечений в команде с Матвеем. Боссы клуба якобы убедили игрока английского «Борнмута», что вратарь сборной России начнет новый сезон в другом клубе.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо пишет, что трансферы Забарного и Шевалье в «Пари Сен-Жермен» могут случиться со дня на день. К сожалению, при таких условиях продолжение карьеры Сафонова в Париже и правда видится невозможным.
Какие есть варианты?
- «Галатасарай». Как сообщал журналист Ягиз Сабунчоглу, «Пари Сен-Жермен» предложил турецкому гранду приобрести российского голкипера. Однако в Стамбуле принимать Сафонова не торопятся: «красно-желтые» рассмотрят трансфер нашего футболиста, если не получится договориться с голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном или другим вратарем мирового уровня.
- «Борнмут». Об интересе клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) к новоиспеченному победителю Лиги чемпионов пресса писала в конце июня.
- Возвращение в Россию. Матвею такой вариант ну никак не подходит. Заняв место основного голкипера и заявив о себе в клубе поскромнее, Сафонов сможет вернуться на былые позиции и заинтересовать топов Европы. В наших клубах, по-прежнему отстаненных от участия в еврокубках, сотворить камбек будет куда сложнее.