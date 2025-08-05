Вратарь сборной России не нужен королям Европы? Все о будущем Сафонова

«Завершать турнир поражением в финале всегда тяжело. Честно говоря, за последний год я уже успел подзабыть, что такое горечь поражения. Тем не менее даже из негативного опыта важно извлекать уроки. Надеюсь, это станет для нас напоминанием, что победы не приходят сами собой. За ними стоит ежедневная работа. Каждый матч требует полной отдачи. Важно не забывать, сколько труда вложено в каждый результат, и продолжать держать ту высокую планку, которую мы задали. Это был отличный первый сезон в Европе: трофеи, яркие эмоции, новые знакомства и колоссальный опыт. Конечно, хочется получать больше игрового времени — и это как раз то, на что я сам могу влиять своей работой».