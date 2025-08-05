Эксперт турецкого футбола оценил перспективы Джикии в «Антальяспоре»

«В прошлом сезоне “Антальяспор” был середняком. За выживание команда не боролась, хотя такие сезоны бывают. В том сезоне туров за десять было понятно, что команда не вылетит. Эмре Белёзоглу — культовая фигура для турецкого футбола. Это выдающийся игрок в прошлом, звезда европейского масштаба. С “Башакшехиром” в роли тренера тоже добивался успехов. Но после этого у него был сложны этап в карьере — вылетел с “Анкарагюджю”. Сейчас в “Антальяспоре” отходит от своих тренерских принципов — команда стала играть более консервативно, больше от защиты. Для Джикии это плюс, что команда играет в простой футбол. Думаю, Георгий соответствует уровню турецкой лиги. Какой-то большой разницы с российским чемпионатом нет. Понятно, что в Турции больше звёзд, но уровень игры сопоставим. Джикия — опытный игрок, выступал за “Спартак”, сборную России. Он должен прижиться в Турции», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.