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Мактоминей высказался о переходе Кевина Де Брёйне в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей высказался о приходе в клуб бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей высказался о приходе в клуб бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

«Я не удивлён приходом Де Брёйне. Я знаю, насколько силён “Наполи” и каковы амбиции клуба. Победа всегда возможна, в начале сезона это мечта каждого. Но мы также знаем, как это сложно. Сколько игр нам предстоит, со сколькими препятствиями мы можем столкнуться… Единственное решение — думать об одном конкретном матче. Будьте уверены, каждый игрок, который приходит к нам, идёт сюда ради победы», — приводит слова Мактоминея Sky Sport Italia.

Напомним, этим летом 34-летний полузащитник перешёл из «Манчестер Сити» в «Наполи» свободным агентом. В прошлом сезоне Де Брёйне провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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