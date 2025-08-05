Павлюченко назвал футболиста круче, чем Роналду и Месси: «Как он работал с мячом»

«Даже если сравнить в игровом плане Месси, Криштиану или Зидана — я назвал бы Зидана (сильнее). Как он работал с мячом, его скорость, как он делал эти переступы. Мне кажется, Зидан еще круче был», — заявил Павлюченко в интервью Федору Смолову.