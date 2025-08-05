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Павлюченко назвал футболиста круче, чем Роналду и Месси: «Как он работал с мячом»

Бывший нападающий английского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко назвал футболиста, которого ставит выше португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

Источник: Getty Images

Роналду и Месси на двоих получили 13 «Золотых мячей» — награды, ежегодно вручаемой лучшему футболисту планеты.

«Даже если сравнить в игровом плане Месси, Криштиану или Зидана — я назвал бы Зидана (сильнее). Как он работал с мячом, его скорость, как он делал эти переступы. Мне кажется, Зидан еще круче был», — заявил Павлюченко в интервью Федору Смолову.

Зинедин Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус», «Реал Мадрид» и сборную Франции. Он является чемпионом мира и Европы, победителем Лиги чемпионов, обладателем Золотого мяча-1998.

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