Павлюченко назвал футболиста круче, чем Роналду и Месси: «Как он работал с мячом»

Роналду и Месси на двоих получили 13 «Золотых мячей» — награды, ежегодно вручаемой лучшему футболисту планеты.
«Даже если сравнить в игровом плане Месси, Криштиану или Зидана — я назвал бы Зидана (сильнее). Как он работал с мячом, его скорость, как он делал эти переступы. Мне кажется, Зидан еще круче был», — заявил Павлюченко в интервью Федору Смолову.
Зинедин Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус», «Реал Мадрид» и сборную Франции. Он является чемпионом мира и Европы, победителем Лиги чемпионов, обладателем Золотого мяча-1998.
Узнать больше по теме
ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».Читать дальше