Футболисты «Барселоны» удивлены поведением тер Штегена — AS

По информации источника, футболисты «блауграны» были удивлены поведением немецкого голкипера в том числе потому, что многие из них публично защищали игрока в последние дни.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что руководство «Барселоны» хочет лишить тер Штегена капитанской повязки.
В конце июля 33-летний вратарь успешно перенёс операцию на пояснице. Реабилитация футболиста может составить четыре месяца.
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