В топ-клубе КПЛ сделали заявление по трансферу экс-игрока «Эвертона»

Это подтвердил директор костанайцев Санжар Сейтказинов.
«Несмотря на слухи о переходе во вьетнамский “Дананг”, экс-нападающий “Эвертона” остается на севере страны. “Информация об уходе Давида не соответствует действительности. Он находится в расположении клуба”, — заявил функционер.
Авторитетный портал Transfermarkt также ошибочно указывает, что Энен является свободным агентом. При этом важно отметить, что 29-летний тоголезец действительно рассматривает вариант ухода, поскольку желает получать больше игрового времени.
В этом сезоне вингер отыграл лишь чуть больше 400 минут в премьер-лиге и Кубке Казахстана. На его счету гол и две результативные передачи.