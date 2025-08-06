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В топ-клубе КПЛ сделали заявление по трансферу экс-игрока «Эвертона»

Вопреки слухам и обновлениям Transfermarkt, Давид Энен продолжает пребывать в статусе игрока «Тобола», передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Это подтвердил директор костанайцев Санжар Сейтказинов.

«Несмотря на слухи о переходе во вьетнамский “Дананг”, экс-нападающий “Эвертона” остается на севере страны. “Информация об уходе Давида не соответствует действительности. Он находится в расположении клуба”, — заявил функционер.

Авторитетный портал Transfermarkt также ошибочно указывает, что Энен является свободным агентом. При этом важно отметить, что 29-летний тоголезец действительно рассматривает вариант ухода, поскольку желает получать больше игрового времени.

В этом сезоне вингер отыграл лишь чуть больше 400 минут в премьер-лиге и Кубке Казахстана. На его счету гол и две результативные передачи.