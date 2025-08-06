«Если ты не уважаешь других — ты никто». Сон — легенда АПЛ, которого любили все

Инсайдер Фабрицио Романо уже сообщил, что Сон отправляется в «Лос-Анджелес». «Тоттенхэм» даже заработает на капитане — сделку оценивают в € 15 млн. Трудно поверить, что Сону уже 33 года. Ведь он как Ли У Чжин из «Олдбоя» — совсем не постарел. Пусть немного потерял фирменную скорость, однако во многом остался тем молодым парнем из «Байера» — голодным до голов и футбола. За преданность игре Сона полюбили абсолютно все, даже фанаты других клубов (ну кроме «Арсенала» разве что). Он действительно отдал «Тоттенхэму» всего себя.