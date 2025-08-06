«Милан» купил полузащитника сборной Швейцарии

23-летний хавбек подписал с миланским клубом контракт до 2030 года. По данным портала Transfermarkt, россонери заплатили «Брюгге» 36 млн евро за переход футболиста.
В минувшем сезоне Яшари забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 52 играх за «Брюгге».
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