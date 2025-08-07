В Британии придумали оригинальный способ поиска футбольных хулиганов

Ричмонд
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Бурятия
0
:
Иркутск
6
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
Уралец-ТС
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.14
П2
1.65
Футбол. Кубок России
17:15
СШОР 1 - Кристалл
:
Луки-Энергия
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.77
П2
2.19
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.90
П2
1.66
Футбол. Лига Европы
19:00
Фредрикстад
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.14
X
3.91
П2
1.87
Футбол. Лига конференций
19:00
Милсами
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.49
П2
2.07
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Хаммарбю
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.46
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
19:30
ЧФР
:
Брага
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.65
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
19:30
Баник О
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.75
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.75
П2
3.11
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.60
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.44
П2
5.90
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.54
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.75
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.45
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Викингур Л
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.42
П2
2.71
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.00
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:00
АЗ
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
1.09
X
14.25
П2
32.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.30
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.67
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.40
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.04
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.85
П2
1.96
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.60
П2
5.27
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.70
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.64
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
9.75
X
4.31
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.04
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

В Британии придумали оригинальный способ поиска футбольных хулиганов

Британская полиция начнет использовать ДНК-спрей для поиска футбольных хулиганов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полиция английского графства Чешир начнет использовать невидимый ДНК-спрей на футбольных матчах Лиги 2, чтобы помечать хулиганов и облегчить их дальнейший поиск, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов смогут использовать данный спрей для сдерживания и предотвращения преступных действий. Он оставляет на поверхности невидимый ДНК-раствор, который сможет служить вещественным доказательством причастности человека к конкретному преступлению или событию. Спрей проявляется под ультрафиолетовым излучением и сохраняется на коже и одежде в течение нескольких месяцев.

«Мы надеемся, что это средство станет сдерживающим фактором для тех, кто участвует в антиобщественных действиях или беспорядках до, во время и после игры, а также предупредит участников о том, что их будут опрыскивать раствором, который позволит установить их личность на месте преступления», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в рамках этой инициативы сотрудники правоохранительных органов будут использовать спрей при задержании правонарушителей, передвигающихся на электросамокатах, электровелосипедах и внедорожных мотоциклах.

Лига 2 является четвертым по силе дивизионом в системе футбольных чемпионатов Англии.