В Британии придумали оригинальный способ поиска футбольных хулиганов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полиция английского графства Чешир начнет использовать невидимый ДНК-спрей на футбольных матчах Лиги 2, чтобы помечать хулиганов и облегчить их дальнейший поиск, сообщается на сайте ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов смогут использовать данный спрей для сдерживания и предотвращения преступных действий. Он оставляет на поверхности невидимый ДНК-раствор, который сможет служить вещественным доказательством причастности человека к конкретному преступлению или событию. Спрей проявляется под ультрафиолетовым излучением и сохраняется на коже и одежде в течение нескольких месяцев.
«Мы надеемся, что это средство станет сдерживающим фактором для тех, кто участвует в антиобщественных действиях или беспорядках до, во время и после игры, а также предупредит участников о том, что их будут опрыскивать раствором, который позволит установить их личность на месте преступления», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в рамках этой инициативы сотрудники правоохранительных органов будут использовать спрей при задержании правонарушителей, передвигающихся на электросамокатах, электровелосипедах и внедорожных мотоциклах.
Лига 2 является четвертым по силе дивизионом в системе футбольных чемпионатов Англии.