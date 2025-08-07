Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Мэддисон порвал «кресты»

28-летний хавбек получил повреждение во время предсезонного товарищеского матча против «Ньюкасл Юнайтед» в воскресенье, который стал прощальным для южнокорейского капитана «шпор» Сон Хын Мина перед переходом в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес».