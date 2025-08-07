Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Мэддисон порвал «кресты»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Футболист лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Джеймс Мэддисон получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и перенесет операцию, сообщается на сайте «шпор».
28-летний хавбек получил повреждение во время предсезонного товарищеского матча против «Ньюкасл Юнайтед» в воскресенье, который стал прощальным для южнокорейского капитана «шпор» Сон Хын Мина перед переходом в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес».
«Операция состоится в ближайшие дни, после чего Джеймс начнет реабилитацию под наблюдением нашей медицинской команды», — говорится в сообщении клуба.
Мэддисону 28 лет. Он выступает в составе «Тоттенхэма» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 45 матчей и забил 12 голов.