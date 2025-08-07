«Вест Хэм» объявил об уходе попавшего в ДТП Антонио

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Бурятия
0
:
Иркутск
6
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
Уралец-ТС
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.14
П2
1.65
Футбол. Кубок России
17:15
СШОР 1 - Кристалл
:
Луки-Энергия
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.77
П2
2.19
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.90
П2
1.66
Футбол. Лига Европы
19:00
Фредрикстад
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.14
X
3.91
П2
1.87
Футбол. Лига конференций
19:00
Милсами
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.49
П2
2.07
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Хаммарбю
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.46
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
19:30
ЧФР
:
Брага
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.65
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
19:30
Баник О
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.75
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.75
П2
3.11
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.60
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.44
П2
5.90
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.54
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.75
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.45
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Викингур Л
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.42
П2
2.71
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.00
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:00
АЗ
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
1.09
X
14.25
П2
32.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.30
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.67
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.40
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.04
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.85
П2
1.96
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.60
П2
5.27
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.70
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.64
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
9.75
X
4.31
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.04
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

«Вест Хэм» объявил об уходе попавшего в ДТП Антонио

Майкл Антонио не стал продлевать контракт с «Вест Хэмом» и покинул клуб.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Ямайки Майкл Антонио не стал продлевать соглашение с английским «Вест Хэмом», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение 35-летнего игрока с клубом завершилось в июне. Антонио 7 декабря на своем «Феррари» попал в ДТП в районе Эссекса. Согласно фотографиям в соцсетях, у автомобиля была крайне серьезная степень повреждений, практически отсутствовала правая передняя часть. Спустя два дня Антонио перенес операцию по поводу перелома ноги. 31 декабря он был выписан из больницы.

«Майкл навсегда останется любимым и уважаемым членом семьи нашего клуба. Клуб с начала декабря помогает и продолжит поддерживать его в его дальнейшей реабилитации, предоставляя ему доступ к тренировкам, спортзалу и медицинской помощи при необходимости. Продолжается обсуждение его будущего участия в клубе в альтернативной роли, в том числе такой, которая позволит остальным воспользоваться его опытом и лидерскими качествами. Он навсегда займет особое место в нашей 130-летней истории», — говорится в заявлении клуба.

Антонио представлял «Вест Хэм» с 2015 года и забил 83 гола в 323 матчах, а также помог команде выиграть Лигу конференций. Также он выступал за английские «Рединг», «Челтнем Таун», «Саутгемптон», «Колчестер Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей» и «Ноттингем Форест».