«Вест Хэм» объявил об уходе попавшего в ДТП Антонио

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Нападающий сборной Ямайки Майкл Антонио не стал продлевать соглашение с английским «Вест Хэмом», сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение 35-летнего игрока с клубом завершилось в июне. Антонио 7 декабря на своем «Феррари» попал в ДТП в районе Эссекса. Согласно фотографиям в соцсетях, у автомобиля была крайне серьезная степень повреждений, практически отсутствовала правая передняя часть. Спустя два дня Антонио перенес операцию по поводу перелома ноги. 31 декабря он был выписан из больницы.
«Майкл навсегда останется любимым и уважаемым членом семьи нашего клуба. Клуб с начала декабря помогает и продолжит поддерживать его в его дальнейшей реабилитации, предоставляя ему доступ к тренировкам, спортзалу и медицинской помощи при необходимости. Продолжается обсуждение его будущего участия в клубе в альтернативной роли, в том числе такой, которая позволит остальным воспользоваться его опытом и лидерскими качествами. Он навсегда займет особое место в нашей 130-летней истории», — говорится в заявлении клуба.
Антонио представлял «Вест Хэм» с 2015 года и забил 83 гола в 323 матчах, а также помог команде выиграть Лигу конференций. Также он выступал за английские «Рединг», «Челтнем Таун», «Саутгемптон», «Колчестер Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей» и «Ноттингем Форест».