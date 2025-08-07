«Вест Хэм» объявил об уходе попавшего в ДТП Антонио

«Майкл навсегда останется любимым и уважаемым членом семьи нашего клуба. Клуб с начала декабря помогает и продолжит поддерживать его в его дальнейшей реабилитации, предоставляя ему доступ к тренировкам, спортзалу и медицинской помощи при необходимости. Продолжается обсуждение его будущего участия в клубе в альтернативной роли, в том числе такой, которая позволит остальным воспользоваться его опытом и лидерскими качествами. Он навсегда займет особое место в нашей 130-летней истории», — говорится в заявлении клуба.