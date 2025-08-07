France Football назвал претендентов на приз лучшему молодому игроку года

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль и француз Дезире Дуэ из «Пари Сен-Жермен» вошли в число номинантов на награду «Копа Трофи», сообщается на странице премии «Золотой мяч» в соцсети Х.
«Копа Трофи» вручается лучшему молодому игроку года по версии журнала France Football. Также на приз претендуют Аюб Буадди (Франция; «Лилль»), Пау Кубарси (Испания, «Барселона»), Эстевао (Бразилия, «Челси»), Дин Хёйсен (Испания, «Реал»), Майлз Льюис-Скелли (Англия, «Арсенал»), Родригу Мора (Португалия, «Порту»), Жуан Невеш (Португалия, «ПСЖ»), Кенан Йылдыз (Турция, «Ювентус»).
Ямалю 18 лет, в прошедшем сезоне он забил 18 голов в 55 матчах, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Испанец является чемпионом Европы, а также обладателем премии приза Golden Boy, который вручается лучшему молодому футболисту года в Европе (игроки не старше 21 года).
20-летний Дуэ отметился 16 мячами в 61 игре, стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира.