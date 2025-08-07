Стали известны номинанты на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Футболист «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма номинирован на приз имени Льва Яшина, сообщается на странице премии «Золотой мяч» в соцсети Х.
Трофей вручается лучшему вратарю сезона по версии журнала France Football. На награду также претендуют Алиссон Беккер (Бразилия, «Ливерпуль»), Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»), Люка Шевалье (Франция, «Лилль»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Давид Райя (Испания, «Арсенал»), Матц Зельс (Бельгия, «Ноттингем Форест») и Янн Зоммер (Швейцария, «Интер»).
Доннарумма в прошедшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира. Он уже выигрывал данную награду в 2021 году. Также лауреатами приза имени Льва Яшина становились Мартинес (2023, 2024), Алиссон (2019) и Куртуа (2022).