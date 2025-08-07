«Марсель» объявил о трансфере Тимоти Веа из «Ювентуса»

Узнать больше по теме

ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба

Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».